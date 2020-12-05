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Додон надеется успеть подписать закон о русском языке до инаугурации Санду

Суббота, 5 декабря 2020, 02:59

Президент Молдавии Игорь Додон надеется успеть подписать закон "о повышении статуса русского языка в республике" до вступления в должность новоизбранного президента Майи Санду.

Источник: интервью телеканалу "Россия-24", передает ТАСС

Прямая речь Додона: "Для нас принципиально важно, чтобы эти законы были приняты во втором чтении до инаугурации нового президента для того, чтобы я эти законы подписал. Мне кажется, что следующий президент эти законы не подпишет".

Детали: Игорь Додон также надеется, что так называемая российская вакцина от коронавируса поступит в страну в ближайшее время.

Что предшествовало:

  • Парламент Молдавии 3 декабря одобрил в первом чтении законопроект о закреплении за русским языком статуса межнационального общения и проголосовали за поправки, которые отменят запрет на вещание телеканалов РФ.
  • Избранная президент Молдовы Майя Санду призвала граждан выйти в воскресенье 6 декабря на протест после резонансных решений, которые в четверг принял парламент.

Читайте также: Разгром Додона: как Майя Санду победила в Молдове и что это значит для Украины.

Інтерв’ю Маї Санду для Європейської правди: "Російські війська мають піти з Придністров’я, а Крим – це Україна".

Темы: МолдоваРосcия


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