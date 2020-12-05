Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавирус: почти 14 тысяч новых заражений, 226 человек умерли

Суббота, 5 декабря 2020, 08:25

За прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине от коронавируса умерли 226 больных, при этом выявлено 13 825 новых случаев Covid-19.

Источник: Минздрав

Детали: В частности, заболели 713 детей и 629 медработников. В течение пятницы госпитализация понадобилась 1504 больным.

Выздоровели за сутки 14724 человека.

Осуществлено 67 533 тестирования, в частности методом ПЦР – 44 538, методом ИФА – 22 995.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.

 

За все время пандемии в Украине заболело Covid-19 уже 801 716 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус: почти 14 тысяч новых заражений, 226 человек умерли

Новости 4 декабря: ФСБ и "обстрелы на границе", вероятный локдаун в январе

Во время вероятного локдауна границы для украинцев будут открытыми – Зеленский

В деле Микитася всплыла "миллионная взятка Гройсману", у экс-премьера отрицают

Экс-командир "Беркута", которого обвиняли в преступлениях против Майдана, восстановился в должности в МВД

Рада вернула наказание за ложь в декларации, но без тюрьмы

Все новости...
коронавирус
В мире снова антирекорд по количеству заражений за сутки
Украина остается одним из лидеров в Европе по количеству новых случаев COVID-19 
Степанов говорит, что 4 из 5 COVID-тестов в Украине делают бесплатно
Последние новости
09:03
Северный поток-2: РосСМИ сообщили о возобновлении строительства
08:25
Коронавирус: почти 14 тысяч новых заражений, 226 человек умерли
08:14
Палата представителей Конгресса США поддержала декриминализацию марихуаны
08:00
Главные новости пятницы и ночи: ФСБ и обстрелы на границе, вероятный локдаун в январе
07:28
Война: враг вел огонь из тяжелое вооружение. Работал снайпер
06:56
Трамп приказал вывести из Сомали большую часть войск
06:13
Трамп вновь подал иск о признании выборов недействительными
04:48
NASA сообщила, когда модернизированный грузовой корабль SpaceX пристыкуется к МКС
03:34
В мире снова антирекорд по количеству заражений за сутки
02:59
Додон надеется успеть подписать закон о русском языке до инаугурации Санду
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!