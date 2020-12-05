Коронавирус: почти 14 тысяч новых заражений, 226 человек умерли
Суббота, 5 декабря 2020, 08:25
За прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине от коронавируса умерли 226 больных, при этом выявлено 13 825 новых случаев Covid-19.
Источник: Минздрав
Детали: В частности, заболели 713 детей и 629 медработников. В течение пятницы госпитализация понадобилась 1504 больным.
Выздоровели за сутки 14724 человека.
Осуществлено 67 533 тестирования, в частности методом ПЦР – 44 538, методом ИФА – 22 995.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.
За все время пандемии в Украине заболело Covid-19 уже 801 716 человек.
Украинская правда