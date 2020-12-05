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Убийство Александра Деревянко: двух подозреваемых схватили

Суббота, 5 декабря 2020, 13:31
Музыкант Александр Деревянко

Правоохранители задержали двух человек, которые подозреваются в совершении умышленного убийства 65-летнего музыканта Александра Деревянко. Устанавливаются их возможные сообщники.

Источник: Киевская городская прокуратура в Facebook, собеседники Украинской правды в правоохранительных органах

Детали: Известного музыканта Александра Деревянко, пропавшего в Киеве еще 22 ноября, 5 декабря нашли убитым.

В прокуратуре отмечают, что согласно материалам следствия, двое мужчин 1985 и 1989 г.р. с целью завладения имуществом 65-летнего одинокого киевлянина (деньги, 2 квартиры и другие материальные ценности), разработали преступный план его убийства.

По данным правоохранителей, 22 ноября злоумышленники, находясь в квартире потерпевшего в доме, где он давал уроки музыки, нанесли ему телесные повреждения, после чего задушили.

Дословно: "Совершив убийство, подозреваемые завладели правоустанавливающими документами на квартиры, которые принадлежат потерпевшему. В дальнейшем, с целью сокрытия следов преступления, обмотали тело убитого мужчины полиэтиленовыми пакетами, одеялом и другими вещами, и вывезли в один из гаражных кооперативов в Киевской области. Там, в подвальном помещении, нападавшие намеревались спрятать тело, залив бетоном.

По результатам проведенных розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить злоумышленников и задержать их".

 
 
 

Что грозит подозреваемым: Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Напомним: Об исчезновении Александра Деревянко 2 декабря написал его коллега Артур Крук.

 

О том, что Деревянко не выходит на связь, еще 27 ноября заявили ученики, которых он учил музыке. Тогда полиция открыла квартиру - офицеры нашли записку, воткнутую во дверь, где было написано, что он якобы уехал в командировку.

Украинская правда
Темы: убийствоКиев


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