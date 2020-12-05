Во время январского локдауна, вероятно, будут работать курорты и церкви – Ляшко
Во время карантина, который Кабмин потенциально может ввести с начала января, возможно, будут работать горнолыжные курорты, отели и церкви.
Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на встрече с журналистами
Детали: По словам Ляшко, горнолыжным курортам могут позволить работать, чтобы люди уехали из мегаполисов.
Отелям позволят обеспечивать людей завтраками.
Церкви будут работать с ограничением - один человек на 5 квадратных метров.
Общественный транспорт не станут закрывать. Как и во время весеннего карантина, будут работать продуктовые магазины. Закрыть планируют школы, садики, спортзалы, рестораны и другие развлекательные заведения. При этом заведениям питания позволят работать на доставку и выдачу заказов.
Это предварительный перечень ограничений, окончательное решение правительство примет на заседании 9 декабря.
По прогнозам МОЗ, трехнедельный карантин в январе позволит снизить количество ежедневных больных примерно до 6-8 тысяч в день.