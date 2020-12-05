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Во время январского локдауна, вероятно, будут работать курорты и церкви - Ляшко

Суббота, 5 декабря 2020, 15:57

Во время карантина, который Кабмин потенциально может ввести с начала января, возможно, будут работать горнолыжные курорты, отели и церкви.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на встрече с журналистами

Детали: По словам Ляшко, горнолыжным курортам могут позволить работать, чтобы люди уехали из мегаполисов.

Отелям позволят обеспечивать людей завтраками.

Церкви будут работать с ограничением - один человек на 5 квадратных метров.

Общественный транспорт не станут закрывать. Как и во время весеннего карантина, будут работать продуктовые магазины. Закрыть планируют школы, садики, спортзалы, рестораны и другие развлекательные заведения. При этом заведениям питания позволят работать на доставку и выдачу заказов.

Это предварительный перечень ограничений, окончательное решение правительство примет на заседании 9 декабря.

По прогнозам МОЗ, трехнедельный карантин в январе позволит снизить количество ежедневных больных примерно до 6-8 тысяч в день.

Ольга Кириленко, УП
Темы: локдаунМинздрав


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