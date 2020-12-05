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Кравчук: Украина может требовать отключения РФ от SWIFT

Суббота, 5 декабря 2020, 23:10

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявляет, что, если в переговорном процессе не будет прогресса до конца года, Украина будет требовать отключения России от международной расчетной системы.

Источник: Кравчук в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Здесь я скажу свое мнение. Если до конца года, а тут скоро будут каникулы новогодние... если этого не произойдет (прогресса в переговорах - ред.), то я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений о давлении на агрессора".

"Это могут быть санкции, которые называются "международная расчетная система". Мы будем этого требовать. Мы будем требовать других санкций".

"Россия договаривается с другими странами через давление. Если Россия не хочет договориться дипломатическим, политическим путем, мы должны сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины через совместное давление мирового сообщества и Украины. А формы давления мы найдем".

Что предшествовало: Возможность отключения России от SWIFT периодически обсуждалась с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с агрессией на востоке Украины.

Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал исключить Россию из системы международных расчетов. Однако в SWIFT подобные рекомендации признали нарушающими права и наносящими вред компании.

В феврале 2015 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял, что отключение России от банковской системы SWIFT может быть одним из вариантов усиления санкций, если перемирие в Украине не будет соблюдаться.

В декабре 2018 года тогдашний спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что одной из возможных мер США в ответ на агрессию РФ в Керченском проливе может стать отключение российских банков от SWIFT.

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключено более 11 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах мира.

Украинская правда
Темы: КравчукРосcияДонбассденьгибанки


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