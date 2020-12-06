Коронавирус: больше 11,5 тысяч новых случаев и 167 смертей за сутки
Воскресенье, 6 декабря 2020, 07:24
В течение субботы, 5 декабря, в Украине обнаружили еще 11590 случаев коронавирусной болезни, 167 зараженных умерли.
Источник: Минздрав
Детали: В частности, заболели 627 детей и 493 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1127 человек;
- летальных случаев - 167;
- выздоровели - 6048 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 42 096 (в том числе методом ПЦР - 33308, методом ИФА - 8788).
За все время пандемии в Украине от коронавируса умерли 13 588 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.
Напомним: 4 декабря в Украине от коронавируса умерли 226 больных, при этом было выявлено 13 825 новых случаев Covid-19.
Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП
Украинская правда