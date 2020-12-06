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Коронавирус: больше 11,5 тысяч новых случаев и 167 смертей за сутки

Воскресенье, 6 декабря 2020, 08:24

В течение субботы, 5 декабря, в Украине обнаружили еще 11 590 случаев коронавирусной болезни, 167 зараженных умерли.

Источник: Минздрав

Детали: В частности, заболели 627 детей и 493 медработника.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1127 человек;
  • летальных случаев - 167;
  • выздоровели - 6048 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 42 096 (в том числе методом ПЦР - 33308, методом ИФА - 8788).

За все время пандемии в Украине от коронавируса умерли 13 588 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

 

Напомним: 4 декабря в Украине от коронавируса умерли 226 больных, при этом было выявлено 13 825 новых случаев Covid-19.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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