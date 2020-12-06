В Кривом Роге проходят выборы мэра

В Кривом Роге в воскресенье, 6 декабря, проходят повторные выборы городского головы. Все избирательные участки открылись вовремя.

Источник: ЦИК, Криворожский отдел полиции в Facebook

Детали: В 8 утра начали работу 294 участка. Голосование продлится до 20:00.

Отмечается, что в "день тишины" в полицию Кривого Рога сообщений о нарушениях избирательного законодательства не поступало.

Около тысячи правоохранителей несут службу по охране общественной безопасности и порядка на избирательных участках города.

По данным Центральной избирательной комиссии, в повторном голосовании на выборах мэра Кривого Рога имеют право принять участие 485 тысяч жителей города.

За право возглавить важный индустриальный центр борются:

- кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (получил в первом туре 25,94% голосов),

- представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).

Специальные корреспонденты Украинской правды побывали в городе перед вторым туром. В понедельник, 7 декабря, читайте на УП материал о выборах в Кривом Роге.

Напомним: Городской глава Кривого Рога Юрий Вилкул решил сняться со второго тура выборов мэра города.