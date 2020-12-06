Киев снова лидер по распространению коронавируса

В столице в субботу обнаружили еще 1518 больных Covid-19, это в очередной раз самый высокий показатель среди регионов Украины.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: По словам Кличко, 5 декабря зафиксировали 1518 случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 15 человек. Всего от Covid-19 уже умерли 1425 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на утро 6 декабря уже 79809.

За прошедшие сутки вирус обнаружили у:

- 813 женщин в возрасте от 18 до 91 лет,

- 583 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,

- 67 девочек от 1 до 17 лет и у 55 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболел, в частности, 71 медик. В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 285, в Деснянском - 237 и в Подольском районе - 185 случаев.

Напомним: В течение субботы, 5 декабря, в Украине обнаружили еще 11590 случаев коронавирусной болезни, 167 зараженных умерли.