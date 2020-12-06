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Оккупанты обещают жителям Крыма воду из дополнительных источников

Воскресенье, 6 декабря 2020, 11:18
Оккупанты обещают жителям Крыма воду из дополнительных источников

С апреля в систему водоснабжения Симферополя якобы начнет поступать пресная вода из водозабора, который оккупанты планируют наполнить с помощью дополнительных скважин, несмотря на то, что выкачивание воды из подземных источников уже привело к засолению почв.

Источник: Крим.Реалії со ссылкой на обещания так называемого "министра строительства и архитектуры" оккупированного Крыма Михаила Храмова

Детали: Храмов утверждает, что на данный момент строится водовод от Бештерек-Зуйского водозабора до Симферополя. При этом, чтобы наполнить водозабор, оккупационные власти планируют пробурить 5 дополнительных скважин вдобавок к трем уже действующим.

Прямая речь: "Планируем рабочий пуск воды 18 апреля следующего года. Протяженность этого водовода 21 километр, диаметр – 500 мм, в две нитки. Также в этот объект входит насосная станция и обустройство самого водозабора.

После завершения работ "Крымгеологии" всего будет на этом водозаборе 8 скважин, которые нам необходимо будет обвязать, построить резервуары чистой воды и с помощью насосной станции доставить эту воду в Симферополь".

Предыстория: Вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем "куратором" по оккупированному Крыму, сообщил, что "Росгеология" планирует до конца года пробурить на полуострове 30 скважин.

Важно: Массовое бурение скважин в Крыму уже привело засолению многих пресноводных источников. Еще в 2019 году этот факт признали оккупационные власти Крыма. По данным местных чиновников, летом 2019 года практически во всех скважинах Симферопольского, а также Белогорского и Кировского районов жесткость и минерализация воды уже превышала норму вдвое.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымводаоккупация
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