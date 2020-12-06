Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Выборы в Кривом Роге: в "Опоре" назвали явку на 12:00 и перечень нарушений

Воскресенье, 6 декабря 2020, 14:32

Наблюдатели констатируют, в Кривом Роге повторное голосование на выборах городского головы по состоянию на 12:00 не сопровождается системными нарушениями избирательного законодательства или конфликтами. Свои голоса отдали уже около 15% избирателей.

Источник: Гражданская сеть "Опора"

Детали: В промежуток времени между 8:00 и 12:00 наблюдатели выявили случаи демонстрации избирателями своего избирательного бюллетеня на 7,41% участков.

Инциденты часто были связаны с отказом избирателей голосовать в кабине для тайного голосования или попытками нескольких человек одновременно находиться в ней, но единичные из них имели признаки сознательного разглашение избирателем тайны голосования другим лицам.

В "Опоре" констатируют, что случаи фотографирования избирателями своих бюллетеней не были массовыми (1,85% УИК). При этом на голосовании интенсивность нарушений порядка выдачи или получения избирательных бюллетеней была низкой в ​​этот промежуток времени. Наблюдатели не зафиксировали ни одного инцидента незаконного вброса избирательных бюллетеней (пачками).

 

При этом явка избирателей в Кривом Роге по состоянию на 12:00 составила 14,65% (погрешность - 0,82%).

 

Напомним: За право стать мэром Кривого Рога соревнуются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (получил в первом туре 25,94% голосов) и представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).

Темы: виборыместная властьДнепропетровская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Власти Кипра решили, когда откроют границу для украинцев

Оккупанты обещают жителям Крыма воду из дополнительных источников

Российский олигарх потерял доступ к $1 млрд в швейцарском банке из-за санкций

Министр Уруский о визите в офис Кауфмана: "Это не какие-то договорняки"

Коронавирус: больше 11,5 тысяч новых случаев и 167 смертей за сутки

Обострение на Донбассе: войска России применяют противотанковые ракетные комплексы

Все новости...
виборы
В Румынии проходят парламентские выборы
В Кривом Роге проходят выборы мэра
Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти
Последние новости
15:19
Госдеп США признал уроженцев Курил японцами, Россия отреагировала
14:52
видеоВ Минске и других городах Беларуси задержали более 40 человек, протесты продолжаются
14:48
$14 млн на переработку кукурузы: в Винницкой области запустили инвестиционный агропроект
14:32
инфографикаВыборы в Кривом Роге: в "Опоре" назвали явку на 12:00 и перечень нарушений
14:16
Глава Минздрава Германии рассчитывает на массовую вакцинацию летом следующего года
14:01
Власти Кипра решили, когда откроют границу для украинцев
13:42
Во время протестов во Франции задержали 95 человек, 67 силовиков ранены
13:19
видеоКитайский зонд передал собранные образцы с Луны орбитальному комплексу
13:05
Контрабанда янтаря: правоохранители остановили вывоз 285 кг в Китай
12:45
Рада сделает все, чтобы увеличить финансирование Вооруженных сил – Разумков
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!