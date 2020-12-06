Выборы в Кривом Роге: в "Опоре" назвали явку на 12:00 и перечень нарушений

Наблюдатели констатируют, в Кривом Роге повторное голосование на выборах городского головы по состоянию на 12:00 не сопровождается системными нарушениями избирательного законодательства или конфликтами. Свои голоса отдали уже около 15% избирателей.

Источник: Гражданская сеть "Опора"

Детали: В промежуток времени между 8:00 и 12:00 наблюдатели выявили случаи демонстрации избирателями своего избирательного бюллетеня на 7,41% участков.

Инциденты часто были связаны с отказом избирателей голосовать в кабине для тайного голосования или попытками нескольких человек одновременно находиться в ней, но единичные из них имели признаки сознательного разглашение избирателем тайны голосования другим лицам.

В "Опоре" констатируют, что случаи фотографирования избирателями своих бюллетеней не были массовыми (1,85% УИК). При этом на голосовании интенсивность нарушений порядка выдачи или получения избирательных бюллетеней была низкой в ​​этот промежуток времени. Наблюдатели не зафиксировали ни одного инцидента незаконного вброса избирательных бюллетеней (пачками).

При этом явка избирателей в Кривом Роге по состоянию на 12:00 составила 14,65% (погрешность - 0,82%).

Напомним: За право стать мэром Кривого Рога соревнуются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (получил в первом туре 25,94% голосов) и представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).

