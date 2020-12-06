Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минске задержали более 300 человек

Воскресенье, 6 декабря 2020, 18:21
В Минске задержали более 300 человек
TUT.BY

В полиции Минска сообщили, что за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в городе в воскресенье задержано более 300 человек.

Источник: БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома, центр "Весна"

Дословно ГУВД: "Сегодня с 12.00 до 15.00 в различных районах столицы собрались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть (пр.Партизанский, ул.Голубева, ул.Есенина и другие места). Приняты меры по пресечению подобных действий".

Детали: В милиции сообщили, что на территории Минска задержано более 300 граждан, в отношении которых начат административный процесс по ст.23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Отмечается, что некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение "законным требованиям правоохранителей".

 

Санкция статей за "участие в несанкционированных массовых мероприятиях" и "неповиновение законным требованиями сотрудников милиции" предусматривает наказание в виде 15 суток ареста за каждое правонарушение, в совокупности 30 суток ареста.

В то же время, по состоянию на 19:15 правозащитный центр "Весна" опубликовал имена 215 задержанных в Беларуси в воскресенье, список дополняется.

Что предшествовало: В Беларуси в воскресенье прошли "дворовые марши" протеста против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков, силовики проводили задержания.

Темы: Беларусьакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Беларусь
Вагнеровцы, которые сейчас в Беларуси, не представляют угрозы для Украины - ГПСУ
"Вагнер" расширяет влияние в Беларуси при поддержке Лукашенко - Сопротивление
"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников
Последние новости
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
Все новости...
Реклама: