В Минске задержали более 300 человек

В полиции Минска сообщили, что за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в городе в воскресенье задержано более 300 человек.

Источник: БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома, центр "Весна"

Дословно ГУВД: "Сегодня с 12.00 до 15.00 в различных районах столицы собрались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть (пр.Партизанский, ул.Голубева, ул.Есенина и другие места). Приняты меры по пресечению подобных действий".

Детали: В милиции сообщили, что на территории Минска задержано более 300 граждан, в отношении которых начат административный процесс по ст.23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Отмечается, что некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение "законным требованиям правоохранителей".

Санкция статей за "участие в несанкционированных массовых мероприятиях" и "неповиновение законным требованиями сотрудников милиции" предусматривает наказание в виде 15 суток ареста за каждое правонарушение, в совокупности 30 суток ареста.

В то же время, по состоянию на 19:15 правозащитный центр "Весна" опубликовал имена 215 задержанных в Беларуси в воскресенье, список дополняется.

Что предшествовало: В Беларуси в воскресенье прошли "дворовые марши" протеста против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков, силовики проводили задержания.