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120-й день после выборов: Лукашенко продолжает массово задерживать активистов и журналистов

Понедельник, 7 декабря 2020, 00:51
120-й день после выборов: Лукашенко продолжает массово задерживать активистов и журналистов

В Беларуси во время очередной акции протеста в воскресенье были задержаны более 300 человек, среди которых, в частности, журналисты.

Источник: правозащитный центр "Весна". Беларуская асацыяцыя журналистаў  

Детали: На 01:30 в список "Весны" 315 имен задержанных, список постоянно дополняется. Подавляющее большинство были задержаны в Минске.

Среди задержанных — известная 73-летняя активистка Нина Богинская в квартиру которой на прошлой неделе ворвались люди без опознавательных знаков, 79-летняя мать журналистки "Радые Свабода" Анны Соусь Лариса Соусь, известный поэт и певец Влад Ленкевич, журналистка агентства "Интерфакс-Запад" и ряд других личностей.

Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что в Гродно во время освещения акций также были задержаны журналисты издания "БелаПАН".

В ГУВД Мингорисполкома изданию "БЕЛТА" сообщили, что егодня с 12.00 до 15.00 в различных районах столицы собрались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть. Приняты меры по пресечению подобных действий".

В милиции также сообщили, что на территории Минска задержано более 300 граждан, в отношении которых начат административный процесс по ст.23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Отмечается, что некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение "законным требованиям правоохранителей".

Санкция статей за "участие в несанкционированных массовых мероприятиях" и "неповиновение законным требованиями сотрудников милиции" предусматривает наказание в виде 15 суток ареста за каждое правонарушение, в совокупности 30 суток ареста.

Что предшествовало: В Беларуси в воскресенье, 6 декабря, прошли "дворовые марши" протеста против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков.

 

Темы: БеларусьЛукашенко
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