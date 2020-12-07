Ноябрь был самым жарким в мире с 1981 года

Прошлый месяц был самым жарким ноябрем для мира за всю историю наблюдений, в Европе наблюдался второй подряд самый жаркий месяц.

Источник: Служба по изменению климата по программе Евросоюза "Коперник", AFP

Детали: Анализ температуры поверхности и воздуха показал, что ноябрь 2020 года был на 0,77°C теплее, чем в среднем за 30 лет 1981-2010 годов – и на 0,13°C выше предыдущего рекорда 2016 и 2019 годов.

Аномальный ноябрь

Температуры ниже средних были лишь в некоторых частях Азии, Северной Африки, Канады, Гренландии, а также Западной Антарктики.

В то же время, в Арктике и на большей части Сибири в прошлом месяце температуры были значительно выше, чем обычно, и выше, чем в среднем в США, Южной Америке, южной части Африки, восточной Антарктиде и большей части Австралии.

По словам директора Службы по изменению климата Карло Буонтемпо, Арктика "нагревается быстрее, чем остальной мир".

Буонтемпо назвал данные за ноябрь подтверждением долгосрочной тенденции к потеплению глобального климата и призвал мировых лидеров рассматривать их как "тревожные звонки" и более серьезно выполнять Парижское соглашение 2015 года.

Аномальные температуры сентября-ноября

В Службе "Коперник" полагают, что 2020 год может оказаться по теплоте на уровне 2016 года, текущего рекордсмена.

На прошлой неделе Всемирная метеорологическая организация заявила, что 2020 год будет одним из трех самых жарких из когда-либо зарегистрированных.