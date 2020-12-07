Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ноябрь был самым жарким в мире с 1981 года

Понедельник, 7 декабря 2020, 10:09
Ноябрь был самым жарким в мире с 1981 года

Прошлый месяц был самым жарким ноябрем для мира за всю историю наблюдений, в Европе наблюдался второй подряд самый жаркий месяц. 

Источник: Служба по изменению климата по программе Евросоюза "Коперник", AFP 

Детали: Анализ температуры поверхности и воздуха показал, что ноябрь 2020 года был на 0,77°C теплее, чем в среднем за 30 лет 1981-2010 годов – и на 0,13°C выше предыдущего рекорда 2016 и 2019 годов.

 
Аномальный ноябрь

Температуры ниже средних были лишь в некоторых частях Азии, Северной Африки, Канады, Гренландии, а также Западной Антарктики.

В то же время, в Арктике и на большей части Сибири в прошлом месяце температуры были значительно выше, чем обычно, и выше, чем в среднем в США, Южной Америке, южной части Африки, восточной Антарктиде и большей части Австралии.

По словам директора Службы по изменению климата Карло Буонтемпо, Арктика "нагревается быстрее, чем остальной мир".

Буонтемпо назвал данные за ноябрь подтверждением долгосрочной тенденции к потеплению глобального климата и призвал мировых лидеров рассматривать их как "тревожные звонки" и более серьезно выполнять Парижское соглашение 2015 года.

 
Аномальные температуры сентября-ноября

В Службе "Коперник" полагают, что 2020 год может оказаться по теплоте на уровне 2016 года, текущего рекордсмена.

На прошлой неделе Всемирная метеорологическая организация заявила, что 2020 год будет одним из трех самых жарких из когда-либо зарегистрированных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаэкологиямир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: