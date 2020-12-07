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В Ялте будут подавать воду по часам

Понедельник, 7 декабря 2020, 10:19
В Ялте будут подавать воду по часам
Фото suspilne.media

В аннексированной Ялте со следующей недели введут подачу воды по часам из-за засухи.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на так называемого министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева

Прямая речь: "С 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено полное оповещение всех объектов, и со следующего понедельника переход на график подачи по три часа утром и три часа в вечернее время".

Детали: По словам Черняева, сейчас идет поиск новых источников для Ялты, рассматривается возможность подачи артезианской воды и строительства опреснительной установки.

Сообщается, что сейчас уровень наполнения двух водохранилищ региона опустился до исторического минимума – 17% от общего объема. В начале лета отметка составляла 70%.

Рекордный уровень потребления воды фиксировали в период высокого курортного сезона. Отмечается, что сейчас он также выше обычного, при этом притока не наблюдается, что нетипично для ноября.

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Предыстория:

  • С 27 ноября в связи со сложившейся ситуацией в Ялте начали отключать воду по ночам.
  • Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
  • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
  • Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Крымчан призывают экономить воду.
  • Экологи констатируют, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымвода
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