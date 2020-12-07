В Ялте будут подавать воду по часам
В аннексированной Ялте со следующей недели введут подачу воды по часам из-за засухи.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на так называемого министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева
Прямая речь: "С 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено полное оповещение всех объектов, и со следующего понедельника переход на график подачи по три часа утром и три часа в вечернее время".
Детали: По словам Черняева, сейчас идет поиск новых источников для Ялты, рассматривается возможность подачи артезианской воды и строительства опреснительной установки.
Сообщается, что сейчас уровень наполнения двух водохранилищ региона опустился до исторического минимума – 17% от общего объема. В начале лета отметка составляла 70%.
Рекордный уровень потребления воды фиксировали в период высокого курортного сезона. Отмечается, что сейчас он также выше обычного, при этом притока не наблюдается, что нетипично для ноября.
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Вода по графику. Почему в Крыму третью неделю выключают воду
Предыстория:
- С 27 ноября в связи со сложившейся ситуацией в Ялте начали отключать воду по ночам.
- Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Крымчан призывают экономить воду.
- Экологи констатируют, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.