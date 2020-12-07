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Садовый заболел на COVID-19

Понедельник, 7 декабря 2020, 10:51
Садовый заболел на COVID-19

Городской председатель Львова Андрей Садовый заболел на коронавирус COVID-19.

Источник: Facebook-страница Садового

Прямая речь: "Позитивный" ПЦР - неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться.

Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы - результат вы уже знаете.

Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет".

Напомним:

  • Садовый считает, что никакие запреты не будут действовать в городе на период зимних праздников, потому что в это время во Львове "особая атмосфера". По его мнению, ситуация с заболеваемостью на коронавирус во Львове "держится ровно".

Украинская правда

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Темы: СадовыйЛьвовкоронавирусCovid-2019
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