Садовый заболел на COVID-19
Понедельник, 7 декабря 2020, 10:51
Городской председатель Львова Андрей Садовый заболел на коронавирус COVID-19.
Источник: Facebook-страница Садового
Прямая речь: "Позитивный" ПЦР - неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться.
Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы - результат вы уже знаете.
Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет".
Напомним:
- Садовый считает, что никакие запреты не будут действовать в городе на период зимних праздников, потому что в это время во Львове "особая атмосфера". По его мнению, ситуация с заболеваемостью на коронавирус во Львове "держится ровно".
Украинская правда