Садовый заболел на COVID-19

Городской председатель Львова Андрей Садовый заболел на коронавирус COVID-19.

Источник: Facebook-страница Садового

Прямая речь: "Позитивный" ПЦР - неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться.

Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы - результат вы уже знаете.

Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет".

Напомним: