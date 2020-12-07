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Зеленский хочет восстановить проект Порошенко для разговора с регионами

Понедельник, 7 декабря 2020, 13:51
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский считает необходимым восстановить Совет регионального развития, который сможет улучшить коммуникацию между центральной властью и властью на местах.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Одним из наиболее перспективных направлений считаю реанимацию Совета регионального развития, который позволит существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти".

Детали: По словам президента, сейчас благодаря децентрализации местные власти получили много полномочий, властных и финансовых возможностей. А это в свою очередь привело к тому, что развернулась "отчаянная борьба" за влияние в общинах почти по всей Украине.

В то же время Зеленский добавил, что децентрализация – это прежде всего о развитии. Поэтому, по его словам, конструктивные силы в местных советах, центральная власть и общество в целом должны сдерживать "аппетиты дельцов, которые рассматривают местные бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне".

Президент заявил, что надо продолжать реформу децентрализации именно так, как она и планировалась – для развития общин, создания новых возможностей и комфортной среды для жизни.

Зеленский призвал всех представителей местной власти и новых политиков в общинах к дискуссии о том, как достичь высокого качества жизни в общинах по всей стране.

Для справки. 7 декабря в Украине отмечают День местного самоуправления.

Что было раньше: Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко считал необходимым возобновить работу Совета регионов, к которой будут привлекать председателей областных государственных администраций и мэров городов.

Предыстория:

  • Совет регионов создал экс-президент Виктор Янукович в апреле 2010 года "с целью обеспечения взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления".
  • В сентябре 2014 года пятый президент Петр Порошенко отменил его, а в апреле 2015 создал Совет регионального развития "с целью содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления в вопросах выработки оптимальной модели развития местного самоуправления".
  • Этот совет отменил его преемник, действующий президент Владимир Зеленский, в декабре 2019 года. В том же месяце он создал Совет развития общин и территорий "с целью содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления".

Украинская правда
Темы: Зеленскийрегионы


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