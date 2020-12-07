Представитель омбудсмена Рады подрался в отеле на Донбассе

Представитель омбудсмена Верховной Рады по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский подрался с работником гостиничного комплекса в Донецкой области, он отстранен на время служебной проверки.

Источник: уполномоченный от ВР по правам человека Людмила Денисова, телеканал ТV7 Мариуполь

Детали: В СМИ появилась информация и видео инцидента, который произошел 5 декабря 2020 между Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск.

Денисова говорит, что в воскресенье утром Лисянский лично проинформировал ее об указанном случае.

Прямая речь: "Сейчас мной принято решение о проведении служебной проверки в отношении представителя уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей, которая будет продолжаться до 21 декабря 2020 включительно с одновременным его отстранением от должности на указанный период.

По результатам служебного расследования будут приняты соответствующие меры реагирования".