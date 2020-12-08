Пентагон впервые возглавит афроамериканец — СМИ

Избранный президент США Джо Байден планирует назначить министром обороны отставного генерала Ллойда Остина.

Источник: CNN со ссылкой на источник, знакомый с решением. Politico со ссылкой на три осведомленных источника

Детали: Если выбор падет на Остина, он станет первым темнокожим министром обороны в американской истории.

Справка: Остин — бывший глава Центрального командования США. Он уволился из армии в 2016 году.

Что предшествовало: Впервые о возможном назначении Ллойда Остина в Пентагон 28 ноября сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники.

Наиболее вероятной кандидатурой считалась бывшая чиновница Пентагона Мишель Флурной, но источники издания говорят, что другие факторы, такие как раса, опыт и уровень комфорта для Байдена тоже играют важную роль.

Напомним: Байден уже определился с кандидатами на должность государственного секретаря и советника по вопросам национальной обороны.

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