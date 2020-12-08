Пентагон впервые возглавит афроамериканец — СМИ

Избранный президент США Джо Байден планирует назначить министром обороны отставного генерала Ллойда Остина.

Источник: CNN со ссылкой на источник, знакомый с решением. Politico со ссылкой на три осведомленных источника. Axios со ссылкой на информированные источники

Детали: Если выбор падет на Остина, он станет первым темнокожим министром обороны в американской истории.

Справка: Остин — бывший глава Центрального командования США. Он уволился из армии в 2016 году.

Что предшествовало: Впервые о возможном назначении Ллойда Остина в Пентагон 28 ноября сообщило издание Axios.

Наиболее вероятной кандидатурой считалась бывшая чиновница Пентагона Мишель Флурной, но источники издания говорят, что другие факторы, такие как раса, опыт и уровень комфорта для Байдена играют важную роль.

Напомним: Байден уже определился с кандидатами на должность государственного секретаря и советника по вопросам национальной обороны.

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