В Токио доставили капсулу с двумя образцами астероида Рюгу

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) переправила в Токио капсулу, внутри которой находится контейнер с двумя образцами грунта с астероида Рюгу (Дворец драконов). На Землю капсулу доставил автоматический зонд Hayabusa-2 (Сокол-2).

Источник: JAXA в Twitter

Детали: 8 декабря в 00:20 по Киеву самолет с астероидными камнями прибыл из Австралии, где произошла посадка капсулы, в Международный аэропорт Токио, после чего капсулу транспортировали в лабораторию в пригороде японской столицы.

Перед вылетом из Австралии специалисты JAXA провели первичное обследование капсулы. Они подтвердили, что внутри присутствуют газы, которые выходят из образцов астероидной породы.

Следующие шесть месяцев в Институте космических наук и астронавтики (ISAS) будет проводиться работа по первичному осмотру и описи полученных образцов.

По завершению этих работ образцы распределят следующим образом: 30% уйдёт на исследование японским научным организациям, ещё 30% — международным партнёрам, в том числе NASA. Оставшиеся 40% оставят храниться на будущее, когда новые технологии анализа смогут извлечь больше информации из образцов грунта.

Зонд, который был запущен в космос 3 декабря 2014, после сброса капсулы на Землю отправился в новую экспедицию к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 метров. Ожидается, что в июле 2031 Hayabusa-2 совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта.

Капсулу транспортируют с места приземления

Капсулу транспортируют с места приземления

Справка: Первый забор образцов, которые, по мнению ученых, могут пролить свет, в частности, процесс формирования Солнечной системы, зонд выполнил 22 февраля 2019, второе 11 июля того же года. Расстояние между точками сбора космических образцов - 20 метров.

Диаметр астероида Рюгу – около 920 метров, а его возраст 4,6 миллиарда лет. Диаметр Рюгу почти вдвое больше, чем у астероида Итокава, частицы грунта с которого доставил на Землю Нayabusa-1.

Миссия Нayabusa-2 – доставка на Землю грунта с астероида класса C (темные углеродистые объекты, наиболее распространенный класс астероидов), который находится между Землей и Марсом. Стоимость миссии – около $270 млн.

Что предшествовало: Капсула с образцами астероида Рюгу 5 декабря в 19:30 по Киеву вошла в атмосферу Земли. Видео. Позже JAXA показало Фото капсулы.

Напомним: 1 декабря китайский космический модуль совершил успешную посадку для первого почти за полвека забора образцов грунта на Луне. Он должен вернуться на Землю уже 17 декабря.