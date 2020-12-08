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Минобороны предлагает должность журналисту, который критикует министерство

Вторник, 8 декабря 2020, 13:07

Министерство обороны предложило работу журналисту Юрию Бутусову, который критикует работу ведомства.

Источник: Минобороны в Facebook

Дословно: "Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание".

Детали: В ведомстве отмечают, что работа журналиста может быть связана, например, с направлениями вооружения или логистики.

В Минобороны добавили, что "для активного гражданина", как Бутусов, всегда есть "возможность перехода от теории к практике, от позиции стороннего ментора к чиновнику, готового на практике доказать стоимость своих знаний и слов".

Журналиста в министерстве назвали "одним из самых бескомпромиссных экспертов" о работе МОУ, но добавили, что "критическая настроенность не исключает сотрудничества".

Бутусов пока не отреагировал на предложение. Однако заявил, что готовит ответ. Также он в очередной раз написал, что к срыву спецоперации по "вагнеривцам" причастны высокопоставленные лица и утечка информации случилась после совещания у президента Владимира Зеленского.

Журналист ранее одним из первых сообщил о провале операции СБУ по задержанию "вагнеровцев", которых в итоге Беларусь выдворила в Россию.

Также его вызвали на допрос по делу Иловайской трагедии.

Украинская правда
Темы: МинобороныСМИ


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