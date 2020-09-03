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Бутусов заявил, что его вызывают на допрос по делу о "вагнеровцах"

Четверг, 3 сентября 2020, 20:04

Журналист Юрий Бутусов, который ранее одним из первых заявил о провалившейся операции СБУ по задержанию "вагнеровцев", утверждает, что его вызвали из-за этого на допрос.

Источник: Бутусов в Facebook

Детали: Его вызвали на 9 сентября в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля по факту ведения РФ агрессивной войны против Украины. Пригласил его замначальника отдела департамента по военным преступлениям Андрей Ткаченко.

Прямая речь Бутусова: "Меня вызвали на допрос по делу о спецоперации по задержанию 28 "вагнеровцев" - по делу, которого официально не существует! Ну что ж, это огромный шаг вперед - ведь первоначально власти заявил, что никакой операции по "вагнеровцам" не было, комментировать нечего, но, наконец-то, здравый смысл возобладал.

Я сообщу всю известную мне информацию по делу, свои подозрения и доводы по тем, кто именно в кабинете президента дал приказ об отмене захвата террористов. Дело о предательстве в Офисе президента удалось сдвинуть с мертвой точки, теперь все, что я писал, будет процессуально закреплено в деле, и, если Генпрокуратура и СБУ не проведут следствие, значит, кто-то из прокуроров будет вынужден взять на себя ответственность за сокрытие утечки информации".

Предыстория:

  • 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.
  • Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офиса президента, спецоперация провалилась.
  • Журналистка Янина Соколова опубликовала на своем Youtube-канале записи с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.
  • Президент Владимир Зеленский 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
  • Буданов заверил, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы, и это не было спецоперацией СБУ.
  • Бурба заявил, что "дезинформация и домыслы", распространяемые в прессе по т.н. "делу "вагнеровцев" являются попыткой нанести вред спецслужбам Украины.

Украинская правда
Темы: ВагнерОфис генпрокурораБеларусьРосcия


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