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Горбулина назначили главой наблюдательного совета Укроборонпрома

Вторник, 8 декабря 2020, 22:27

Академика Владимира Горбулина избрали председателем наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Источник: гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев в Facebook

Прямая речь Гусева: "Председателем наблюдательного совета единогласно избран Владимир Горбулин, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт.

Я имел возможность поблагодарить за доверие и отметил, что для меня особая честь и ответственность работать в команде с таким профессиональным наблюдательным советом".

Прямая речь Горбулина: "Важно реализовать эффективную реформу Укроборонпрома и обеспечить развитие ОПК Украины".

Детали: Владимир Горбулин - украинский политик, ученый, государственный деятель. Доктор технических наук (1994), профессор (1995), академик Национальной академии наук Украины (1997). Советник президента Украины (с 1999), директор Национального института стратегических исследований (2014-2018). 9 октября 2020 переизбран первым вице-президентом НАН Украины.

Был первым секретарем СНБО. Во времена пятого президента Петра Порошенко был членом политической подгруппы ТКГ в Минске.

Горбулину 81 год.

Напомним 3 декабря сотрудники СБУ проводили обыски в помещениях Укроборонпрома и компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна.

Позже в Службе безопасности объяснили, что речь идет о вреде государственным интересам Украины в сфере военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса.

Украинская правда
Темы: Укроборонпром


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