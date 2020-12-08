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В центре Киева зарезали человека

Вторник, 8 декабря 2020, 21:53
В центре Киева зарезали человека

Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в центре столицы.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева, "Киев оперативный"

Дословно: "В 20:10 в столичной полиции поступило сообщение о конфликте между неизвестными в центральной части города.

Предварительно установлено, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них ударил своего оппонента ножом в живот. От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте.

Участники конфликта установлены и доставлены в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств совершенного".

Детали: Уголовное дело открыли по статье "умышленное убийство", ведется расследование.

"Киев оперативный" сообщает, что мужчину зарезали у входа в метро Майдан Независимости.

У самому центрі міста, поблизу із входом до станції метро «Майдан Незалежності» сталася бійка. В ході цієї бійки один...

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 8 грудня 2020 р.

Напомним: Правоохранители задержали трех человек, которые подозреваются в совершении умышленного убийства 65-летнего музыканта Александра Деревянко с целью завладения имуществом. Полицейские установили, что к преступлению причастен еще один фигурант.

Украинская правда

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Темы: Киевубийство
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