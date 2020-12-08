В центре Киева зарезали человека
Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в центре столицы.
Источник: отдел коммуникации полиции Киева, "Киев оперативный"
Дословно: "В 20:10 в столичной полиции поступило сообщение о конфликте между неизвестными в центральной части города.
Предварительно установлено, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них ударил своего оппонента ножом в живот. От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте.
Участники конфликта установлены и доставлены в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств совершенного".
Детали: Уголовное дело открыли по статье "умышленное убийство", ведется расследование.
"Киев оперативный" сообщает, что мужчину зарезали у входа в метро Майдан Независимости.
У самому центрі міста, поблизу із входом до станції метро «Майдан Незалежності» сталася бійка. В ході цієї бійки один...Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 8 грудня 2020 р.
Напомним: Правоохранители задержали трех человек, которые подозреваются в совершении умышленного убийства 65-летнего музыканта Александра Деревянко с целью завладения имуществом. Полицейские установили, что к преступлению причастен еще один фигурант.