Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" побеждает команду Реброва и будет играть в плей-офф Лиги Европы

Вторник, 8 декабря 2020, 22:51
Динамо побеждает команду Реброва и будет играть в плей-офф Лиги Европы

Киевское "Динамо" в матче шестого тура Лиги Чемпионов со счетом 1:0 переиграло венгерский "Ференцварош", который возглавляет Сергей Ребров. Эта победа позволила динамовцам занять третье место в своей группе и квалифицироваться в 1/16 финала Лиги Европы.

Матч прошел в вторник 8 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский".

Первый тайм обе команды провели осторожно и без ударов в створ ворот. У динамовцев был момент после прострела Дениса Гармаша в штрафную, где Беньямина Вербича опередил вратарь "Ференцвароша". Гости в стартовые 45-ть минут больше владели мячом, но также мало что создали у ворот динамовцев. Был только удар Нгуена Токмака с метров 18-ти - мяч полетел  выше ворот.

На 54-й минуте первый голевой момент у гостей, когда после удара Токмака мяч забрал Георгий Бущан. Ответ динамовцев был после удара Виктора Цыганкова с метров 13-ти и прямо в руки вратарю. На 60-й минуте "Динамо" выходит вперед. Де Пена со стандарта подал в штрафную, где Денис Попов ударом головой в угол ворот выводит киевлян вперед - 1:0.

После гола киевлян у венгров был сразу шанс отыграться. Удар Мюрто Узуни отбил на угловой Бущан. На 76-й минуте еще один опасный момент у ворот "Динамо". После удара украинца Александра Зубкова мяч пролетел рядом со штангой.

"Динамо" что-то создать у ворот "Ференцвароша" уже не спешило, но в последние минуты и не дало разгуляться сопернику, доведя матч до победы с минимальным счетом.

В другом матче группы G "Ювентус" на выезде со счетом 3: 0 разгромил испанскую "Барселону". Два гола в этой игре с пенальти забил Криштиану Роналду. После этой победы "Ювентус" с 15 очками выиграл группу. У "Барселоны" также 15-ть пунктов и вторая позиция. "Динамо" с четырьмя очками закончило выступление в ЛЧ на третьей строчке и "Ференцварош" с одним баллом финишировал четвертым.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
футбол
"Днепр-1" проиграл "Панатинаикосу" первый в истории матч в Лиге чемпионов
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: