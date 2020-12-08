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"Динамо" побеждает команду Реброва и будет играть в плей-офф Лиги Европы

Вторник, 8 декабря 2020, 23:51

Киевское "Динамо" в матче шестого тура Лиги Чемпионов со счетом 1:0 переиграло венгерский "Ференцварош", который возглавляет Сергей Ребров. Эта победа позволила динамовцам занять третье место в своей группе и квалифицироваться в 1/16 финала Лиги Европы.

Матч прошел в вторник 8 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский".

Первый тайм обе команды провели осторожно и без ударов в створ ворот. У динамовцев был момент после прострела Дениса Гармаша в штрафную, где Беньямина Вербича опередил вратарь "Ференцвароша". Гости в стартовые 45-ть минут больше владели мячом, но также мало что создали у ворот динамовцев. Был только удар Нгуена Токмака с метров 18-ти - мяч полетел  выше ворот.

На 54-й минуте первый голевой момент у гостей, когда после удара Токмака мяч забрал Георгий Бущан. Ответ динамовцев был после удара Виктора Цыганкова с метров 13-ти и прямо в руки вратарю. На 60-й минуте "Динамо" выходит вперед. Де Пена со стандарта подал в штрафную, где Денис Попов ударом головой в угол ворот выводит киевлян вперед - 1:0.

После гола киевлян у венгров был сразу шанс отыграться. Удар Мюрто Узуни отбил на угловой Бущан. На 76-й минуте еще один опасный момент у ворот "Динамо". После удара украинца Александра Зубкова мяч пролетел рядом со штангой.

"Динамо" что-то создать у ворот "Ференцвароша" уже не спешило, но в последние минуты и не дало разгуляться сопернику, доведя матч до победы с минимальным счетом.

В другом матче группы G "Ювентус" на выезде со счетом 3: 0 разгромил испанскую "Барселону". Два гола в этой игре с пенальти забил Криштиану Роналду. После этой победы "Ювентус" с 15 очками выиграл группу. У "Барселоны" также 15-ть пунктов и вторая позиция. "Динамо" с четырьмя очками закончило выступление в ЛЧ на третьей строчке и "Ференцварош" с одним баллом финишировал четвертым.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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