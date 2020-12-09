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Катастрофа МАУ: в МИД считают, что Иран отозвал предложение о компенсациях

Среда, 9 декабря 2020, 12:50

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплатах семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ вблизи Тегерана в январе этого года.

Об этом он заявил в эфире "Громадського радіо", сообщает "Европейская правда".

"По моей информации, правительство уже отозвало это предложение (по закладыванию в бюджет на следующий год 200 млн евро на компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе. - Ред.), поскольку предполагалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, это повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе. Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций", - сказал Енин.

По его словам, переговоры с иранской стороной о размерах компенсаций пока не начинали. Украина исходит из того, что размеры компенсаций в значительной степени будут зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования катастрофы.

Как сообщалось, с последнего раунда переговоров по делу о катастрофе, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца, а украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Темы: МИДИранкатастрофа МАУ в Иране


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