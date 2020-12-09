Арестович о близких к Медведчуку медиа: "Они не враги и работают по закону"

Советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что близкие к Виктору Медведчука медиа работают по закону, а оценку нарратива, которые они несут в массы, должны давать СБУ и Нацсовет.

Источник: Арестович в комментарии "Украинской правде" и в эфире "Громадського радіо"

Прямая речь Арестовича в эфире "Громадського радіо": "Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, которые работают по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность. Другое дело, что некоторые лица, пользуясь их возможностями, доносят искаженную, перекрученную или предвзятую информацию.

Любое медиа знает, что они должны предоставить две точки зрения. Моя задача - обеспечить вторую, другую точку зрения. Когда обвиняют Офис, я должен обеспечить наличие другого голоса".

Детали: В комментарии "УП" Арестович объяснил, что три телеканала ("NewsOne", "112" и "ZIK"), о которых идет речь, работают по лицензиям, которые выдали в Украине.

По его словам, надо разделять профессиональную деятельность журналистов и те заявления, которые делают гости, приглашенные на эти телеканалы.

Арестович отметил, что не уполномочен отслеживать редакционную политику этих медиа - "это прерогатива СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Они должны нам сказать, есть ли там пророссийские нарративы".

Он добавил, что приветствует их "журналистскую деятельность", а не нарративы, которые они несут в массы.

Прямая речь Арестовича в комментарии УП: "Государство не может вести себя как Facebook, если в соцсетях кричат, что - это Медведчук, это пророссийские каналы и так далее, то это их право. У нас свобода мысли".

Напомним: