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Богатые страны закупили вакцин против COVID на 300% прививок, а бедные – на 10%

Среда, 9 декабря 2020, 12:38
Богатые страны закупили вакцин против COVID на 300% прививок, а бедные – на 10%
amnesty.org

Богатые страны, представляющие всего 14% населения мира, закупили 53% всех наиболее перспективных вакцин от COVID-19, а бедные страны могут получить недостаточно доз – и Украина в их числе. 

Источник: заявление организаций Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam, которые входят в альянс за вакцину для людей (The People’s Vaccine Alliance), основанное на данных аналитической компанией Airfinity

Детали: Анализ сделок между властями стран и 8 ведущими потенциальными вакцинами показывает, что более богатые страны закупили достаточно доз, чтобы вакцинировать все свое население почти трижды к концу 2021 года, если все препараты, которые проходят клинические испытания, будут одобрены для использования. Канада – лидер: ей хватит доз даже для пятикратной вакцинации каждого канадца. 

Богатые страны уже закупили 53% всех наиболее многообещающих вакцин, хотя их представляют лишь 14% населения мира.

При этом 67 стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего рискуют остаться позади в этом деле. Пятеро из них – Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан и Украина – зарегистрировали уже почти 1,5 миллиона случаев заболевания.

Бедные или развивающиеся страны смогут вакцинировать против COVID-19 только одного из десяти человек в следующем году. Им не хватит вакцин даже для медработников и людей из группы риска, если правительства и фармацевтическая промышленность не примут меры для обеспечения производства достаточного количества доз, предупреждают в The People’s Vaccine Alliance.

Анна Марриотт из "Oxfam" сказала: "Никто не должен быть лишен возможности получить жизненно важную вакцину из-за страны, в которой он живет, или количества денег в его кармане. Но если что-то кардинально не изменится, миллиарды людей во всем мире не получат безопасную и эффективную вакцину от COVID-19 в ближайшие годы".

По мнению Хайди Чоу из "Global Justice Now", все фармацевтические корпорации и исследовательские институты, работающие над вакциной, должны делиться важными для ее производства данными, а власти должны гарантировать, что фармацевтическая промышленность "ставит жизнь людей выше прибыли".

Вакцина Pfizer/BioNTech уже пошла в ход в Великобритании, вакцины от Moderna и Oxford в партнерстве с AstraZeneca будут представлены или ожидают одобрения регулирующих органов, российская вакцина Sputnik объявила об успехе, еще четыре кандидата находятся на третьей фазе клинических испытаний.

На данный момент все дозы Moderna и 96% Pfizer/BioNTech закупили богатые страны. 

Oxford/AstraZeneca обязалась предоставить 64% своих доз людям в развивающихся странах, но они пока могут охватить не более 18% населения мира. Они заключали сделки в основном с крупными развивающимися странами, как Китай и Индия, а большинство развивающихся стран не заключили сделок и делят вакцину от COVAX.

Альянс призывает правительства сделать все, чтобы вакцины от COVID-19 были бесплатными для населения и распределялись справедливо, исходя из необходимости. 

Также он предлагает поддержать предложение Южной Африки и Индии к Совету Всемирной торговой организации: отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины, тесты и методы лечения COVID-19, пока все не будут защищены.

От УП: Как стало известно от разработчика формулы вакцины mRNA-1273 Дрю Вайсмана, вакцина содержит новую технологию, которая передает генетический код: организм получает указание создать копию белка вируса Covid-19, чтобы иммунитет ответил. Вакцины против коронавируса имеют только синтетически созданный генетический код mRNA и четыре липидные наночастицы, тогда как вакцины от других болезней имеют живые клетки и содержат компоненты вируса.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019мирздоровье
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