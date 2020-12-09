Усиленный карантин будет в январе – официальные даты

Правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 декабря

Прямая речь: "В результате переговоров было принято решение о том, что с 8 по 24 января следующего года включительно в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности ".

Детали: Шмыгаль отметил, что власть не считает нужным вводить локдаун в декабре, учитывая то, что идет некоторое снижение уровня заболеваемости. По словам премьера это стало возможным благодаря карантину выходного дня, введенного в ноябре, и благодаря штрафам, которые дисциплинируют украинцев носить маски.

По словам Шмыгаля, медицинская система пока выдерживает нагрузки. В то же время чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может возникнуть после праздников, планируется ужесточить ограничения в январе следующего года.

Предполагается, с 8 по 24 января 2021 будет запрещено:

посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений,

работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и заказов на вынос),

работа ТРЦ, развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров

продовольственных и непродовольственных рынков.

Общественный транспорт продолжит работать.