Усиленный карантин будет в январе – официальные даты

Правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 декабря

Прямая речь: "В результате переговоров было принято решение о том, что с 8 по 24 января следующего года включительно в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности ".

Детали: Шмыгаль отметил, что власть не считает нужным вводить локдаун в декабре, учитывая то, что идет некоторое снижение уровня заболеваемости. По словам премьера это стало возможным благодаря карантину выходного дня, введенного в ноябре, и благодаря штрафам, которые дисциплинируют украинцев носить маски.

По словам Шмыгаля, медицинская система пока выдерживает нагрузки. В то же время чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может возникнуть после праздников, планируется ужесточить ограничения в январе следующего года.

Предполагается, что с 00 часов 8 января по 00.00 25 января 2021 года будет запрещено:

посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений,

работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и заказов на вынос),

работа ТРЦ (разрешена только торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией), развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров,

торговля непродовольственными товарами, работа непродовольственных рынков, рождественских ярмарок.

Общественный транспорт продолжит работать. Аэропорты будут работать в обычном режиме. Также будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы. Парикмахерские имеют право работать по предварительной записи.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что государство оставляет за собой право вводить карантин безотлагательно, если ситуация ухудшится.

Что предшествовало: Источники УП сообщали, что Кабинет министров готовится ввести полный локдаун с 8 по 24 января, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.