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Новый локдаун будет с 8 по 24 января – источники

Среда, 9 декабря 2020, 09:40
Новый локдаун будет с 8 по 24 января – источники
Фото bzh.life

Кабинет министров готовится ввести полный локдаун с 8 по 24 января, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Украинской правде", источники "УП" в правительстве

Прямая речь Шмыгаля: "Я анонсирую так, что эти меры будут в общем похожи на те, которые были во время карантина выходного дня. Конечно, какие-то будут немного жестче, какие-то немножко мягче, то есть мы учтем те особенности и, скажем, те знания, которые все-таки уже получили в течение этих шести дней карантина. Мы учтем особенности такого зимнего, каникулярного периода, и также где-то попробуем совместить те возможности, которые дают зимние каникулы, с той необходимостью, которая есть при введении такого разрыва эпидемиологической цепочки".

Детали: По словам Шмыгаля, жесткий карантин должен длиться от 15 до 21 дня, чтобы привести к разрыву цепочки в распространении коронавируса. Предварительно, его планируют начать в период со 2 до 10 января.

В то же время, по данным источников УП в правительстве, Кабмин готовится ввести локдаун с 8 по 24 января включительно. По состоянию на 10:15 утра по этому вопросу проходит совещание министров.

Более подробно читайте 10 декабря интервью Шмыгаля "Украинской правде"

Предполагается, что в этот период будет запрещено:

  • посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений,
  • работа кафе, баров, ресторанов,
  • работа ТРЦ, развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов,
  • продовольственных и непродовольственных рынков.

Что было раньше: С 14 по 30 ноября в Украине действовал "локдаун" выходного дня, но правительство решило не продлевать его.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровкарантинкоронавирус
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