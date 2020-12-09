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Рада рассмотрит бюджет-2021 во вторник – Разумков

Среда, 9 декабря 2020, 20:16

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 во вторник 15 декабря.

Источник: Разумков в эфире "5 канала"

Прямая речь Разумкова: "Мы будем это (принимать бюджет-2021 - ред.) делать во вторник. Я надеюсь, что комитет успеет все пройти, все, что необходимо, подготовить этот важный для государства документ. И на следующей неделе, во вторник, мы сможем начать его рассматривать.

Я надеюсь, что мы спокойно его примем и не будем делать так называемых новогодних бюджетных ночей и спокойно государство зайдет в новый год с новым бюджетом".

Детали: Он не смог ответить, найдется ли, по его мнению, нужное количество поддержки среди нардепов.

Напомним:

  • Кабмин на заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.
  • В обновленном бюджете-2021 сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов, но в Офис президента расходы увеличивают на 33%.

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Украинская правда
Темы: Верховная РадабюджетРазумков Дмитрий


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