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Вакцина от коронавируса: Ляшко сообщил детали сделки с Sinovac

Пятница, 1 января 2021, 11:06
Вакцина от коронавируса: Ляшко сообщил детали сделки с Sinovac

В случае непрохождения финальной стадии клинических испытаний китайской вакцины компании Sinovac Biotech, на поставку которой Украина уже подписала контракт и осуществила оплату, государству вернут деньги в полном объеме.

Источник: главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире Громадське радіо

Детали: Ляшко напомнил, что препараты от Pfizer и Moderna также находились на третьей стадии клинических исследований, когда большинство стран подписали контракты на поставку их вакцин от коронавируса.

Он отметил, что поставки состоятся исключительно после регистрации вакцины и завершения исследований.

Прямая речь: "В случае, если она (регистрация - УП) не будет завершена до того времени, которое определено в условиях контракта, то деньги вернутся в Украину на счета госпредприятия "Медицинские закупки Украины". Все риски нивелированы".

Дополнительно: Ляшко отметил, что сейчас продолжаются переговоры со многими производителями вакцин, в частности, речь идет о поставках вакцины Astra Zeneca. При этом вакцины, полученные Украиной, будут для людей бесплатными, но когда именно препараты для прививок появятся в свободном доступе на рынке - сказать не смог, и добавил: "Приоритетом производителей вакцин являются правительства стран, которые скупают вакцину, чтобы обеспечить людей из групп риска бесплатно".

Напомним: Президент Владимир Зеленский заявил, что получить вакцину от коронавируса не просто, так как все страны борются исключительно за свой интерес, и в глобальной очереди за вакцинами первыми стоят самые богатые из них.

Темы: вакцинациякоронавирус
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