Количество умерших от коронавируса в Киеве приближается к 2 тысячам

В столице за прошедшие сутки, 31 декабря, обнаружили 885 больных коронавирусом, умерли от Covid еще 16 пациентов.

Источник: сообщение городского головы Киева Виталия Кличко

Детали: Всего за период пандемии в столице зафиксировали уже 1935 летальных случаев от вируса, заразились Covid 112 356 киевлян.

По данным Кличко, за последние сутки заболевания обнаружили у:

- 506 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,

- 334 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет,

- 24 девочек от 1 до 17 лет, и у 21 мальчика от 1 до 17 лет.

Заболели, в частности, 25 медиков. В больницы столицы госпитализированы 73 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

При этом выздоровели за сутки 508 человек. Всего коронавирус преодолели 39 911 жителей столицы.

Прямая речь Кличко: "Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 229, в Днепровском - 195. И 69 случаев в Оболонском районе".

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Напомним: В течение 31 декабря в Украине Covid-19 диагностировали еще у 9432 человек, 147 зараженных умерли, 10016 человек выздоровели.