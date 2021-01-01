В Украине обнаружили еще 9432 заражения коронавирусом, 147 человек умерли

В течение 31 декабря в Украине Covid-19 диагностировали еще у 9432 человек, 147 зараженных умерли, 10016 человек выздоровели.

Источник: данные СНБО по состоянию на утро 1 января

Детали: Лидером по распространению коронавируса остается Киев – за прошедшие сутки в столице "плюс" 885 случаев и 16 смертей.

На Харьковщине заболели 713 человек, Covid-19 унес жизни 12 пациентов. Также в тройке лидеров Киевская область с 627 новыми заражениями и 10 летальными случаями.

Всего с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 1 064 479 украинцев.

Знать больше: COVID-19 Украина и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Напомним: днем ​​ранее сообщалось о 9699 заражениях, 209 пациентов умерли.