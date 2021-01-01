В центре Киева проходит традиционное факельное шествие к 112-й годовщине со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Источник: трансляция hromadske, полиция Киева

Детали: Люди собрались возле памятника Тарасу Шевченко.

Развеваются красно-черные флаги, национальные флаги и флаги Национального корпуса, ВО "Свобода".

Полиция Киева сообщила, что полицейские и военнослужащие Нацгвардии усилили меры безопасности в центре Киева, где запланировано проведение шествия.

Перед началом проведения мероприятий взрывотехники и кинологи обследовали территорию на предмет выявления подозрительных вещей или пакетов, а также сопровождать колонну по маршруту движения.

Кроме этого, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками мероприятия превентивную профилактически разъяснительную работу с целью предупреждения и недопущения любых правонарушений.

Что предшествовало: Во Львове 1 января состоялись торжественные мероприятия и вече по случаю 112-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.