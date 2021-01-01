Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве проходит факельное шествие ко дню рождения Бандеры

Пятница, 1 января 2021, 18:31

В центре Киева проходит традиционное факельное шествие к 112-й годовщине со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Источник: трансляция hromadske, полиция Киева

Детали: Люди собрались возле памятника Тарасу Шевченко.

Развеваются красно-черные флаги, национальные флаги и флаги Национального корпуса, ВО "Свобода".

Полиция Киева сообщила, что полицейские и военнослужащие Нацгвардии усилили меры безопасности в центре Киева, где запланировано проведение шествия.

Перед началом проведения мероприятий взрывотехники и кинологи обследовали территорию на предмет выявления подозрительных вещей или пакетов, а также сопровождать колонну по маршруту движения.

 

Кроме этого, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками мероприятия превентивную профилактически разъяснительную работу с целью предупреждения и недопущения любых правонарушений.

Что предшествовало: Во Львове 1 января состоялись торжественные мероприятия и вече по случаю 112-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Украинская правда
Темы: БандераКиевакции


powered by lun.ua
Главное сегодня

В январе сфера услуг должна полностью перейти на украинский язык

Новый председатель Совета ЕС объявил о созыве саммита Восточного партнерства

Вакцина от коронавируса: Ляшко сообщил детали сделки с Sinovac

В Украине выросла минимальная зарплата

таблицаВ Украине обнаружили еще 9432 заражения коронавирусом, 147 человек умерли

фотоЗеленский объяснил, что мешало освобождению украинских пленников в Сирии

Все новости...
Бандера
Во Львове отметили день рождения Бандеры
Зеленский рассказал, как уважает Кравчука, симпатизирует Хмельницкому и что думает о Бандере
МИД Израиля обвинил Киев в антисемитизме. Украинские дипломаты ответили
Последние новости
18:31
фото, видеоВ Киеве проходит факельное шествие ко дню рождения Бандеры
17:56
Зарплаты педагогов выросли на 20% – МОН
17:40
фотоВо Львове отметили день рождения Бандеры
17:32
Сербия начала получать газ из "Турецкого потока"
17:00
видеоЗа новогоднюю ночь с Софийской площади вывезли 83 кубометра мусора
16:43
В Украине началась кампания декларирования, Реестр работает
16:30
Цена на электроэнергию для населения выросла с 1 января
16:14
фотоВ Славском остановился подъемник с 74 людьми
15:53
фото, видеоВ Риме сотни птиц погибли из-за массовых новогодних фейерверков
15:29
В январе сфера услуг должна полностью перейти на украинский язык
Все новости...