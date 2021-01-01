В центре Киева прошло традиционное факельное шествие к 112-й годовщине со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Источник: трансляция hromadske, полиция Киева

Детали: Люди собрались возле памятника Тарасу Шевченко.

Они держали красно-черные флаги, национальные флаги и флаги Национального корпуса, ВО "Свобода".

Впоследствии участники зажгли факелы и двинулись к Майдану Независимости, где акция завершилась около 19:20.

Полиция Киева сообщила, что полицейские и военнослужащие Нацгвардии усилили меры безопасности в центре Киева перед началом шествия.

У Києві відбулася традиційна смолоскипна хода до дня народження очільника ОУН Степана Бандери pic.twitter.com/gMw6Y0ZMmw — hromadske (@HromadskeUA) January 1, 2021

Взрывотехники и кинологи обследовали территорию на предмет выявления подозрительных вещей или пакетов, а также сопровождать колонну по маршруту движения.

Кроме этого, представители полиции диалога и других профильных служб проводили с участниками мероприятия превентивную профилактически разъяснительную работу с целью предупреждения и недопущения любых правонарушений.

Позже в полиции сообщили, что шествие прошло без нарушений.

Что предшествовало: Во Львове 1 января состоялись торжественные мероприятия и вече по случаю 112-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.