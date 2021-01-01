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В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры

Пятница, 1 января 2021, 17:31
В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры
Громадське радіо

В центре Киева прошло традиционное факельное шествие к 112-й годовщине со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Источник: трансляция hromadske, полиция Киева

Детали: Люди собрались возле памятника Тарасу Шевченко.

Они держали красно-черные флаги, национальные флаги и флаги Национального корпуса, ВО "Свобода".

Впоследствии участники зажгли факелы и двинулись к Майдану Независимости, где акция завершилась около 19:20.

Полиция Киева сообщила, что полицейские и военнослужащие Нацгвардии усилили меры безопасности в центре Киева перед началом шествия.

Взрывотехники и кинологи обследовали территорию на предмет выявления подозрительных вещей или пакетов, а также сопровождать колонну по маршруту движения.

 

Кроме этого, представители полиции диалога и других профильных служб проводили с участниками мероприятия превентивную профилактически разъяснительную работу с целью предупреждения и недопущения любых правонарушений.

 

Позже в полиции сообщили, что шествие прошло без нарушений.

Что предшествовало: Во Львове 1 января состоялись торжественные мероприятия и вече по случаю 112-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Украинская правда

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Темы: БандераКиевакции
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