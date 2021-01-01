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Новый год на Донбассе: 7 обстрелов, украинские военные отвечают

Пятница, 1 января 2021, 18:53

С начала дня 1 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вражеская огневая активность была замечена несколько раз неподалеку Авдеевки. Здесь противник применил против наших защитников минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Также в полдень возле Авдеевки с направления населенного пункта Яковлевка был визуально обнаружен БПЛА противника типа "квадракоптер" с пересечением линии разграничения, который умелыми действиями наших воинов был сбит.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Золотое-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а вблизи Новолуганского – стрелковое оружие".

Детали: Отмечается, что на многочисленные обстрелы противника украинские воины дали врагу адекватный ответ.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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