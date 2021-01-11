10 января во Львовской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера.

Источник: сайт Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины

Дословно: "Источник землетрясения находится в Самборском районе на глубине 5 км".

Детали: Сообщается, что такие колебания не несут угрозы населению, но могут ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.