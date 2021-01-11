Директор аэропорта "нагрел руки" на 5,3 миллиона – правоохранители

Директора аэропорта на Днепропетровщине подозревают в завладении более 5,3 млн гривен бюджетных средств.

Источник: Криворожская местная прокуратура, СБУ

Детали: По данным следствия, в марте 2019 руководитель КП "Международный аэропорт Кривой Рог" заключил с частным предприятием договор подряда на выполнение работ по строительству ограждения территории аэропорта.

Участники схемы искусственно завысили цены на строительные материалы и выполнения работ подрядчиками.

По результатам проведения товароведческой, строительной и судебно экономической экспертиз сумма убытков государства за незаконных действий фигурантов составляет более 5,3 миллиона гривен.

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях международного аэропорта, офисах коммерческой структуры и проектной организации правоохранители изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас должностному сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.