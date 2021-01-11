Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Директор аэропорта "нагрел руки" на 5,3 миллиона - правоохранители

Понедельник, 11 января 2021, 10:27

Директора аэропорта на Днепропетровщине подозревают в завладении более 5,3 млн гривен бюджетных средств.

Источник: Криворожская местная прокуратура, СБУ

Детали: По данным следствия, в марте 2019 руководитель КП "Международный аэропорт Кривой Рог" заключил с частным предприятием договор подряда на выполнение работ по строительству ограждения территории аэропорта.

 

Участники схемы искусственно завысили цены на строительные материалы и выполнения работ подрядчиками.

По результатам проведения товароведческой, строительной и судебно экономической экспертиз сумма убытков государства за незаконных действий фигурантов составляет более 5,3 миллиона гривен.

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях международного аэропорта, офисах коммерческой структуры и проектной организации правоохранители изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас должностному сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Украинская правда
Темы: Кривой РогСБУпрокуратура


powered by lun.ua
Главное сегодня

Степанов на счет локдауна: О носках надо было думать раньше

Соперник Саакашвили заявил, что уходит из политики

видеоВ Крыму пересохло Аянское водохранилище

Взрыв на газопроводе: "Лубныгаз" подозревает Мосийчука

Лукашенко: Зла на Зеленского не держу, он обучаемый

Тернополь таки будет соблюдать карантин: "правительство требует"

Все новости...
Кривой Рог
Хищение 6 миллионов: почти 50 обысков провела полиция в Кривом Роге
"Слуга народа" проиграл на выборах в Кривом Роге – ТИК
Ахметов, Зеленский, Вилкул и Кривой Рог. Что происходило на выборах на малой родине президента
Последние новости
10:52
Цены на нефть снова падают из-за вспышки коронавируса в Азии
10:40
Штурм Капитолия: в США открыли 25 дел о внутреннем терроризме
10:35
Бизнес хочет взыскать двойную компенсацию со связанной с Трухановым компанией
10:27
Директор аэропорта "нагрел руки" на 5,3 миллиона – правоохранители
10:20
Во Львовской области произошло землетрясение
09:55
Степанов рассказал о недельной динамике COVID и остатках образцов
09:36
Эксперты ВОЗ приедут в Китай изучать происхождение СOVID 14 января
09:29
Степанов на счет локдауна: О носках надо было думать раньше
09:21
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару
09:17
Пелоси назвала Трампа опасным президентом и "служанкой Путина"
Все новости...