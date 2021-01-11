Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Директор аэропорта "нагрел руки" на 5,3 миллиона – правоохранители

Понедельник, 11 января 2021, 09:27
Директор аэропорта нагрел руки на 5,3 миллиона – правоохранители

Директора аэропорта на Днепропетровщине подозревают в завладении более 5,3 млн гривен бюджетных средств.

Источник: Криворожская местная прокуратура, СБУ

Детали: По данным следствия, в марте 2019 руководитель КП "Международный аэропорт Кривой Рог" заключил с частным предприятием договор подряда на выполнение работ по строительству ограждения территории аэропорта.

 

Участники схемы искусственно завысили цены на строительные материалы и выполнения работ подрядчиками.

По результатам проведения товароведческой, строительной и судебно экономической экспертиз сумма убытков государства за незаконных действий фигурантов составляет более 5,3 миллиона гривен.

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях международного аэропорта, офисах коммерческой структуры и проектной организации правоохранители изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас должностному сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кривой РогСБУпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Кривой Рог
ВС: В направлении Кривого Рога движутся крылатые ракеты
В Кривом Роге прогремели взрывы – Вилкул
Число жертв российского удара по Кривому Рогу возросло до 13 – Вилкул
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: