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В Британии обеспокоены распространением коронавируса в супермаркетах

Понедельник, 11 января 2021, 11:13

В Великобритании заявили об обеспокоенности распространением COVID-19 в супермаркетах, особенно из-за людей, которые нарушают правила, не нося масок во время покупок.

Об этом заявил в понедельник министр, ответственный за вопросы распространения вакцин против коронавируса, Надхим Захави, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы обеспокоены тем, что, например, в супермаркетах нам нужно убедиться, что люди на самом деле носят маски и придерживаются односторонней системы", - сказал он.

В то же время министр не стал говорить, что соблюдение правил должно быть ответственностью супермаркетов, а не частных лиц.



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