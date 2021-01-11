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В Британии обеспокоены распространением коронавируса в супермаркетах

Понедельник, 11 января 2021, 10:13

В Великобритании заявили об обеспокоенности распространением COVID-19 в супермаркетах, особенно из-за людей, которые нарушают правила, не нося масок во время покупок.

Об этом заявил в понедельник министр, ответственный за вопросы распространения вакцин против коронавируса, Надхим Захави, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы обеспокоены тем, что, например, в супермаркетах нам нужно убедиться, что люди на самом деле носят маски и придерживаются односторонней системы", - сказал он.

В то же время министр не стал говорить, что соблюдение правил должно быть ответственностью супермаркетов, а не частных лиц.

"Мы просим всех, каждого из нас. Эти правила не являются границами, к которым следует принуждать. Эти правила существуют, чтобы попытаться убедиться, что мы держим вирус под контролем", - сказал он.

"Самое главное, что нужно сделать сейчас - это соблюдать правила во время походов в супермаркет", - добавил Захави.

Министр также похвалил супермаркеты за то, что они выполнили "чрезвычайную работу", обслуживая общественность и предлагая помещения для развертывания вакцинации.

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