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За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 371 киевлянина

Понедельник, 11 января 2021, 11:38

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 371 больного коронавирусом, 12 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в своем telegram-канале

Прямая речь: "Еще 371 больного коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 2089 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 117 588".

Детали: За прошедшие сутки заболели 202 женщины в возрасте от 20 до 82 лет и 154 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет. А также восемь девочек от одного месяца до 16 лет и семь мальчиков от семи до 17 лет. Заболели, в частности, шесть медиков.

В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 129, в Святошинском и Шевченковском районах - по 45, в Днепровском - 39 случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 43 446 жителей Киева.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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