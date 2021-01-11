Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве могут ограничить движение из-за визита президента Молдовы

Понедельник, 11 января 2021, 10:41
В Киеве могут ограничить движение из-за визита президента Молдовы
Фото radiosvoboda.org

12 января в столице Украины могут ограничить движение транспорта в связи с визитом президента Республики Молдова Майи Санду.

Источник: Управление государственной охраны, Офис президента

Дословно: "12 января в связи с официальным визитом в Украину президента Республики Молдова Майи Санду возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве".

Детали: Перекрытие движения возможно на отдельных участках в центре города.

По закону, глав иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивают госохраной.

Соответственно УГО будет обеспечивать безопасность и сопровождать делегацию Санду во время ее визита 12 января в Киев.

Предыстория:

  • 12 января в Киеве запланированы переговоры президента Владимира Зеленского с президентом Молдовы Майей Санду. Предполагается, что по их результатам главы государств подпишут ряд двусторонних документов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевЗеленскийМолдовадороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Киев
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: