В Киеве могут ограничить движение из-за визита президента Молдовы
12 января в столице Украины могут ограничить движение транспорта в связи с визитом президента Республики Молдова Майи Санду.
Источник: Управление государственной охраны, Офис президента
Дословно: "12 января в связи с официальным визитом в Украину президента Республики Молдова Майи Санду возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве".
Детали: Перекрытие движения возможно на отдельных участках в центре города.
По закону, глав иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивают госохраной.
Соответственно УГО будет обеспечивать безопасность и сопровождать делегацию Санду во время ее визита 12 января в Киев.
Предыстория:
- 12 января в Киеве запланированы переговоры президента Владимира Зеленского с президентом Молдовы Майей Санду. Предполагается, что по их результатам главы государств подпишут ряд двусторонних документов.