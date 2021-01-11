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В Киеве могут ограничить движение из-за визита президента Молдовы

Понедельник, 11 января 2021, 11:41
Фото radiosvoboda.org

12 января в столице Украины могут ограничить движение транспорта в связи с визитом президента Республики Молдова Майи Санду.

Источник: Управление государственной охраны, Офис президента

Дословно: "12 января в связи с официальным визитом в Украину президента Республики Молдова Майи Санду возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве".

Детали: Перекрытие движения возможно на отдельных участках в центре города.

По закону, глав иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивают госохраной.

Соответственно УГО будет обеспечивать безопасность и сопровождать делегацию Санду во время ее визита 12 января в Киев.

Предыстория:

  • 12 января в Киеве запланированы переговоры президента Владимира Зеленского с президентом Молдовы Майей Санду. Предполагается, что по их результатам главы государств подпишут ряд двусторонних документов.

Украинская правда
Темы: КиевЗеленскийМолдовадороги


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