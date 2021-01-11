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В Украину идет 10-градусный мороз и снег

Понедельник, 11 января 2021, 11:16
В Украину идет 10-градусный мороз и снег
Фото pinterest.com

В ближайшие дни в Украине ожидается снижение температуры и мокрый снег.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "12 января без существенных осадков, только днем ​​в Приазовье небольшой мокрый снег. В последующие двое суток в Украине временами небольшой снег, 13 января в восточных и юго-восточных областях умеренные, местами значительные осадки в виде снега и дождя, порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица".

Детали: В ближайшие дни температура ночью 1-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 3° тепла, 14 января в северных областях ночью похолодает до -5-10°, днем ​– до ​3-8° мороза.

Украинская правда

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Темы: погода
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