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Литва изменила название Грузии в официальных документах на Сакартвело

Понедельник, 11 января 2021, 11:19

Литва в конце декабря официально узаконила название Сакартвело и оно будет использоваться во всех официальных документах.

Об этом заявил председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

"В настоящее время Сакартвело уже является официальным названием", - заявил Антанайтис.

По его словам, 21 декабря прошлого года комиссия приняла решение исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija и вписать Sakartvelas.

"Резолюция комиссии, принятая два года назад, определила Сакартвело вторым неофициальным названием. Нужен был переходный период, чтобы определить, воспринимает ли общественность это название. Очевидно, что оно прижилось в обществе чрезвычайно быстро. Это было на самом деле очень неожиданно", - добавил Антанайтис.

Грузия остается по-прежнему, применяемым названием, в публичном пространстве его можно употреблять.

Изменить традиционное название попросила сама Грузия, поскольку сегодняшнее название считает русифицированным. В то же время нынешняя версия названия имеет длительную историю, а аутентичное название Сакартвело ранее официально не использовало ни одно государство Евросоюза.

Правительство Грузии в свою очередь утвердило новое название Литвы в грузинском языке - Летува.

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Темы: ЛитваГрузия
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