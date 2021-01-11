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Во Франции отвергают идею о "паспорте вакцинации" для допуска на рейсы

Понедельник, 11 января 2021, 12:36

Во Франции, где несколько недель назад еще обсуждали проект об ограничении доступа к общественным местам невакцинированным лицам, сейчас отвергают идею о "паспорте вакцинации" для допуска на авиарейсы.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом заявил министр по вопросам Франции Жан-Батист Джеббари.

Вопрос министру задали в контексте того, что с появлением вакцины от коронавируса авиалинии или правительства стран могут продвигать идею о допуске на рейсы только вакцинированных лиц.

"Мы сейчас в процессе вакцинации, и именно вакцины помогут нам снова получить свободу. И именно это (процесс вакцинации) мы должны поддерживать, а не делить население за тем, вакцинированы люди или нет", - ответил Джеббари.

Напомним, в декабре во Франции обсуждали законопроект, по которому непривитым людям можно было бы запрещать посещать общественные места во время чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. После громкой критики правительство было вынуждено отложить его.

Темы: Франциякоронавирус
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