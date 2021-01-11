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В ЕС раскритиковали Twitter за блокировку Трампа

Понедельник, 11 января 2021, 13:03

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил свое удивление блокировкой аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter "без оправданного и демократичного контроля".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"То, что генеральный директор может отключить рупор президента США без какой-либо другой формы контроля и противодействия, удивляет", - заявил Бретон.

"Это не только подтверждает мощность этих платформ, но также демонстрирует слабые места в организации общества в цифровом пространстве", - добавил он.

В связи с этим Бретон выступил за то, чтобы установить правила поведения в цифровом пространстве с четкими обязательствами каждой из сторон и предохранителями.

В целом еврокомиссар сравнил удаление аккаунта Трампа с терактами 11 сентября 2011 года.

"Подобно тому, как 11 сентября ознаменовалось сменой парадигмы для Соединенных Штатов, если не для всего мира, то, когда речь зайдет о цифровых платформах в нашей демократии, такой датой будет 8 января 2021 года", - отметил Бретон.

Напомним, после штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт Дональда Трампа @realDonaldTrump за подстрекательство к насилию.

Подробнее о других изменениях, которые произошли после штурма парламента США сторонниками Трампа, читайте в статье Трамп против всех: как нападение на Капитолий может изменить США

Темы: Трампсоцсети
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