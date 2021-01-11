Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Двое россиян, которые пытались убить чеченского блогера в Швеции, получили до 10 лет тюрьмы

Понедельник, 11 января 2021, 14:21

Двух граждан Российской Федерации, которые год назад попытались убить чеченского блогера в Швеции, приговорили к 8 и 10 годам лишения свободы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает шведское Aftonbladet.

Тумс Абдурахманов, который бежал из России несколько лет назад, 26 февраля прошлого года подвергся нападению у себя дома среди ночи. Человек, проникший в его дом, напал на него с молотком. Абдурахманов получил ранения, но смог отбиться и добиться того, чтобы нападавший сдался и признал, что он приехал из Москвы.

Окружной суд Гавле, города, где произошло нападение, приговорил 30-летнего нападавшего к 10 годам лишения свободы, а его сообщницу - к 8 годам. Последняя, ​​как выяснили, инициировала отношения с Абдурахмановым для того, чтобы помочь с планированием нападения и впустить нападавшего в помещение.

Единственным мотивом нападения прокурор Пер Линдквист называет критику Абдурахмановым чеченской власти, в частности Ахмата Кадырова - бывшего президента Чечни и отца нынешнего лидера Рамзана Кадырова, и обещанную спикером чеченского парламента Махомедом Даудовым "кровную месть". Суд также отмечает, что к нападению очевидно причастны влиятельные силы, но конкретных заказчиков не назвал.

Следствие установило, что к нападению тщательно готовились, с предварительным встречами в Грозном, Москве и Италии и "разведывательной" поездкой в ​​Гавле. Нападавший получил значительные средства для покрытия всех текущих расходов во время пребывания в Швеции и 60 000 евро вознаграждения.

Во время судебного процесса нападавший настаивал, что якобы не имел целью убить Абдурахманова.

Обоих депортируют из Швеции с последующим запретом въезда. Кроме того, осужденные должны будут выплатить Абдурахманову 140 000 шведских крон компенсации.

Блогер Тумс Абдурахманов - один из известных критиков режима в Чечне, у него более миллиона подписчиков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ШвецияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Швеция
Резников показал шведские БМП, которые прибыли в Украину
Отсутствие решения о вступлении Швеции и Украины в НАТО является угрозой его единству – Зеленский
Столтенберг об антитурецких акциях в Швеции: Это выгодно лишь тем, кто хочет раскола в НАТО
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: