Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Италии начинается крупнейший судебный процесс над мафией: 355 обвиняемых

Понедельник, 11 января 2021, 15:54

Сотни членов "Ндрангеты", самой мощной мафиозной группировки Италии, предстанут перед судом в Калабрии на этой неделе в рамках крупнейшего за последние три десятилетия судебного процесса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Ожидается, что суд над преступным синдикатом и его сообщниками - среди которых политики, государственные служащие, полиция и "белые воротнички" - продлится более двух лет.

В процессе с участием 355 обвиняемых, более 900 свидетелей и 400 адвокатов также будут присутствовать беспрецедентные 58 государственных свидетелей, готовых нарушить кодекс молчания и раскрыть секреты клана.

Судебный процесс проводится в специально оборудованном помещении в самом центре территории Ндрангета в Калабрии, бедном регионе Италии. Он направлен только на одну группу - семью Манкузо и ее филиалы.

Во время недавнего предварительного слушания понадобилось три часа только для того, чтобы прочитать имена обвиняемых, в том числе босса Луиджи Манкузо, который провел почти 20 лет в тюрьмах.

В суде обвинение представляет известный прокурор Италии по борьбе с мафией Никола Граттер, который живет под охраной полиции более 30 лет.

Размах судебного процесса затмевает только первое итальянское "макси-судебное разбирательство" 1986-1987 годов в Палермо против сицилийской Коза Ностры и ее сети связанных семей. Тогда были осуждены 338 человек. Позже местная мафия убила прокуроров Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.

Будущее дело частично отличается еще и тем, что нацелено на одну из порядка сотен семей Ндрангета. Однако она важна не только из-за своего масштаба, а еще и потому, что в нее вовлечены так много юристов, политиков, государственных служащих и предпринимателей, которые помогают работе "Ндрангета".

Обвинения включают участие в мафиозных группах, убийство и покушение на убийство, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, ростовщичество, разглашение служебных тайн, злоупотребление служебным положением, хранение украденных товаров и отмывание денег.

Темы: Италия


powered by lun.ua
Главное сегодня

НАПК перекрыло финансирование "Голоса" из бюджета

Суд отменил люстрацию главы милицейского следствия времен Майдана: он снова собирался в МВД

Миссия МВФ возобновила работу в Украине

Степанов на счет локдауна: О носках надо было думать раньше

Соперник Саакашвили заявил, что уходит из политики

видеоВ Крыму пересохло Аянское водохранилище

Все новости...
Италия
В Италии расследуют причины смерти 90-летней женщины, умершей вскоре после вакцинации
Макрона ждут в Украине, а визит Зеленского в США "на повестке дня" - ОП
В Риме сотни птиц погибли из-за массовых новогодних фейерверков
Последние новости
16:20
Министр призвал украинцев спасать культуру: идти в парки и заповедники
15:54
Где можно сдать новогоднюю елку и куда ее не стоит везти. список мест
15:54
В Италии начинается крупнейший судебный процесс над мафией: 355 обвиняемых
15:37
"Укроборонпром" будет сдавать свое имущество в аренду через Prozorro
15:31
Зеленский приказал правительству подробно объяснить людям о карантине
15:21
Двое россиян, которые пытались убить чеченского блогера в Швеции, получили до 10 лет тюрьмы
15:11
В "Асканиии-Нове" массово вымерли редкие журавли, полиция назвала возможную причину
14:55
Украина против России: ЕСПЧ огласит решение по приемлемости жалобы по Крыму
14:50
"Слуга народа" обещает спасительный план из-за повышения тарифов
14:37
Байден предложил бывшего посла США в РФ на должность главы ЦРУ
Все новости...