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В Италии начинается крупнейший судебный процесс над мафией: 355 обвиняемых

Понедельник, 11 января 2021, 14:54

Сотни членов "Ндрангеты", самой мощной мафиозной группировки Италии, предстанут перед судом в Калабрии на этой неделе в рамках крупнейшего за последние три десятилетия судебного процесса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Ожидается, что суд над преступным синдикатом и его сообщниками - среди которых политики, государственные служащие, полиция и "белые воротнички" - продлится более двух лет.

В процессе с участием 355 обвиняемых, более 900 свидетелей и 400 адвокатов также будут присутствовать беспрецедентные 58 государственных свидетелей, готовых нарушить кодекс молчания и раскрыть секреты клана.

Судебный процесс проводится в специально оборудованном помещении в самом центре территории Ндрангета в Калабрии, бедном регионе Италии. Он направлен только на одну группу - семью Манкузо и ее филиалы.

Во время недавнего предварительного слушания понадобилось три часа только для того, чтобы прочитать имена обвиняемых, в том числе босса Луиджи Манкузо, который провел почти 20 лет в тюрьмах.

В суде обвинение представляет известный прокурор Италии по борьбе с мафией Никола Граттер, который живет под охраной полиции более 30 лет.

Размах судебного процесса затмевает только первое итальянское "макси-судебное разбирательство" 1986-1987 годов в Палермо против сицилийской Коза Ностры и ее сети связанных семей. Тогда были осуждены 338 человек. Позже местная мафия убила прокуроров Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.

Будущее дело частично отличается еще и тем, что нацелено на одну из порядка сотен семей Ндрангета. Однако она важна не только из-за своего масштаба, а еще и потому, что в нее вовлечены так много юристов, политиков, государственных служащих и предпринимателей, которые помогают работе "Ндрангета".

Обвинения включают участие в мафиозных группах, убийство и покушение на убийство, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, ростовщичество, разглашение служебных тайн, злоупотребление служебным положением, хранение украденных товаров и отмывание денег.

Темы: Италия
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