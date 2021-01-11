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Меркель считает "проблематичной" блокировку Twitter аккаунтов Трампа

Понедельник, 11 января 2021, 17:20

Канцлер Германии Ангела Меркель считает "проблематичной" блокировку сетями аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press, об этом сказал на пресс-конференции ее представитель Штефен Зайберт в ответ на вопрос об отношении Меркель решению соцсетей.

Штефен Зайберт отметил, что социальные сети несут большую ответственность за то, чтобы через них не распространялась речь ненависти, ложная информация и призывы к насилию, поэтому если такой контент распространяется - важно реагировать, например, маркировать его дополнительными обозначениями.

В то же время, отметил он, свобода слова является фундаментальным правом особого значения.

"Это фундаментальное право может претерпеть вмешательство, но в соответствии с законодательством и в рамках, определенных законодательством - но не решением руководства социальных сетей. С этой перспективы канцлер считает проблематичным, что аккаунты президента США навсегда заблокированы", - отметил он.

У самой Ангелы Меркель, в отличие от многих иностранных лидеров, нет собственного аккаунта в Twitter.

Напомним, после штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за подстрекательство к насилию после событий в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Акции Twitter, котирующиеся в Германии, в первый торговый день после блокировки упали на 8%.

В ЕС раскритиковали соцсеть за блокирование аккаунта Трампа в Twitter "без оправданного и демократичного контроля".

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Темы: МеркельТрампСША


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