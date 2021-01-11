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Конгресс США начал процесс импичмента Трампа

Понедельник, 11 января 2021, 17:52

Палата представителей Конгресса США обнародовала проект резолюции, которая начинает процесс объявления импичмента действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованный текст документа.

"В своих действиях как президент США... Дональд Трамп совершил значительные преступления и проступки, подстрекая к насилию против правительства США", - отмечают в нем.

В тексте резолюции упоминают слова Трампа, сказанные им на митинге перед сторонниками 6 января о том, что "мы победили, и с большим перевесом".

"Он также умышленно делал заявления, которые, в контексте, поощряли и, предсказуемо, привели к беззаконным действиям под Капитолием, как, например, "если вы не будете бороться изо всех сил - у вас больше не будет страны", - добавляют в тексте.

В резолюции упоминают также звонок Трампа губернатору Джорджии, в котором он требовал "найти голоса" для изменения результатов выборов в штате и давил на него.

"Таким поведением Дональд Трамп продемонстрировал, что он останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему позволят остаться в должности, он действовал способом, который вопиющим образом противоречит принципам самоуправления и верховенства права. Дональд Трамп должен быть подвергнут процедуре импичмента и суда, отстранен от должности и лишен возможности занимать любые почетные или управленческие должности ", - заключают в тексте.

Голосование за резолюцию предстоит на этой неделе.

Отметим, попытка импичмента Трампа является скорее символической, так как для реального осуществления процедуры недостаточно времени.

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Темы: СШАТрамп


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