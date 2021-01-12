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Подаренная Лаврову икона из Луганска стоит 12,5 млн евро и хранилась в банке – СМИ

Вторник, 12 января 2021, 09:48

300-летняя золотая икона из Луганска, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, оценивается в 12,5 млн евро и хранилась в банке Banke Srpske, который обанкротился.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач" и боснийский телеканал BN TV.

По данным телеканала, икона хранилась в банковском сейфе Banke Srpske до его банкротства, а затем была передана на хранение банку UKIO, имеющему литовских владельцев. Когда и как икона попала в боснийский банк, точно неизвестно.

По рассказу источника, Додик хотел "вернуть в Россию то, что им принадлежало, и таким образом еще больше укрепить свои связи с этой страной".

Сам акт вручения подарков Лаврову в Сараево, как утверждается, произошел вопреки всем протоколам. При этом один из советников Додика пригласил две съемочные группы на встречу с Лавровым, чтобы осветить событие. Позже именно из сообщений СМИ стало известно, что на 300-летней иконе стоит печать, подтверждающая принадлежность ее Советской Украине. Медиа также процитировали Додика, который заявил, что икона была "найдена в Луганске".

После обнародования этих сведений украинское посольство в Боснии и Герцеговине немедленно заявило о необходимости вернуть предмет культурного наследия в Украину.

Напомним, Додик на пресс-конференции на прошлой неделе заявил, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, тем, от кого ее получил - но не Украине.

Додик заявил, что история об иконе была сфабрикована в Боснии и что Украина никогда не поднимала вопрос о ее исчезновении.

Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона была вывезена из оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

Читайте подробнее: Кража для Лаврова: как икона из оккупированного Луганска подрывает влияние России на Балканах

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Темы: ЛавровБосния
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