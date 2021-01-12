Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко приказал подготовить ответ на "бандитские" санкции ЕС

Вторник, 12 января 2021, 12:37

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал санкции в отношении стран Запада и приказал поддержать предприятия, попавшие в черный список Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

"Пара-тройка предприятий наших попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович (обращаясь к вице-премьеру Юрию Назарову. - Ред.), мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции, мы должны посмотреть - какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать", - заявил Лукашенко.

По его мнению, "если они предприняли шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять", белорусские власти должны симметрично ответить.

Темы: ЛукашенкоБеларусьсанкции


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава КС отдыхает в ОАЭ, но говорит: не так роскошно, как писали СМИ

В Киеве резкий скачок новых больных и смертей от COVID

фотоВ России трем крымским татарам дали 13-18 лет колонии по сфабрикованным делам

Количество летальных случаев от COVID в Украине превысило 20 тысяч

ООС: оккупанты убили военного, ВСУ открывали огонь

Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко готов уйти с поста – когда "скопытится"
Лукашенко: Зла на Зеленского не держу, он обучаемый
"Следующие будете вы": Лукашенко предостерег РФ
Последние новости
13:35
Мэр Черноморска обнаружил в своем кабинете "жучки"  
13:34
В 2020 году автопроизводство в Украине сократилось на 32% – ассоциация
13:34
Разработчик украинской вакцины от коронавируса вакцинировался в США
13:25
"Слуга" о санкциях США против Дубинского: Его шаги не совпадали с позицией фракции
13:15
Украинцам для въезда в Англию с 15 января необходимы ПЦР-тест и 10-дневная самоизоляция
13:04
Курс валют на 12 января: межбанк, "черный" и наличный рынки
13:01
видеоНеадекватный водитель прорывался в оккупированный Крым и разбил внедорожник – ГПСУ
12:58
Украина пока не будет требовать от иностранцев вакцинации от COVID-19
12:45
Козак и Ермак прибыли в Берлин на встречу в нормандском формате
12:37
Лукашенко приказал подготовить ответ на "бандитские" санкции ЕС
Все новости...