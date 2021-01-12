Лукашенко приказал подготовить ответ на "бандитские" санкции ЕС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал санкции в отношении стран Запада и приказал поддержать предприятия, попавшие в черный список Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

"Пара-тройка предприятий наших попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович (обращаясь к вице-премьеру Юрию Назарову. - Ред.), мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции, мы должны посмотреть - какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать", - заявил Лукашенко.

По его мнению, "если они предприняли шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять", белорусские власти должны симметрично ответить.